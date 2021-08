Globoesporte - Dal Brasile sicuri: Kaio Jorge andrà alla Juventus

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Anche in Brasile il passaggio di Kaio Jorge alla Juventus viene raffigurato come una pura formalità. GloboEsporte, per esempio, prevede che la fumata bianca per l'ingaggio dell'attaccante possa arrivare fra oggi e domani. La Juventus - secondo il portale - pagherà al Santos 3 milioni in due anni, ma non solo: il Santos ha ottenuto una prelazione nel caso in cui il club bianconero decidesse di girare il giocatore in prestito. Nelle prossime ore le due società dovrebbero definire anche i bonus legati ai gol segnati dal giocatore classe 2002 e la percentuale sull'eventuale rivendita del cartellino. Il giocatore era stato accostato anche al Milan.