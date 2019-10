Gnabry, 4 gol in una partita di Champions come Van Basten e Shevchenko

Con il poker realizzato al Tottenham nell'ultimo turno di Champions League giocato con il Bayern Monaco, Serge Gnabry ha iscritto il proprio nome nella ristretta cerchia di giocatori in grado di segnare 4 gol in una sola partita di Champions League. Il primo a riuscirci, in un Milan-Goteborg del 1992, fu Marco Van Basten; dopo di lui il primo e unico italiano, Simone Inzaghi (2000) e altri giocatori come Dado Prso (2003), Ruud Van Nistelrooy (2004), Andriy Shevchenko (2005), Lionel Messi (2010 e 2012), Bafetimi Gomis (2011), Mario Gomez (2012), Robert Lewandowski (2013), Zlatan Ibrahimovic (2013), Luiz Adriano (2014) e Cristiano Ronaldo (2015). Gnabry dunque è il tredicesimo in assoluto in questa lista.