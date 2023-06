GODbye Ibra - L'ultimo gol in rossonero di Zlatan è stato da record

MilanNews.it

In un modo o nell'altro Zlatan Ibrahimovic riesce a lasciare il segno, anche a 41 anni, anche in una stagione travagliatissima dal punto di vista fisico come è stata quella appena trascora. Lo svedese in questa stagione ha giocato appena quattro partite, solo una da titolare. Tanto è bastato a Zlatan per segnare il suo unico gol della stagione, un gol da record. Il rigore trasformato contro l'Udinese è infatti diventato il gol più longevo della storia della Serie A: 41 anni, 5 mesi e 5 giorni. Col senno di poi, quel gol sarà ricordato anche come l'ultimo in maglia rossonera.