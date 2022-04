Gol annullato al Milan, Calabria "Handanovic non l'avrebbe mai presa. L'Inter chiedeva fallo di mano..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Un po' di rabbia c'è, dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla gara di domenica". Parla così <strong>Davide Calabria</strong>, ai microfoni di Sky Sport, commentando il 3-0 tra Inter e Milan che qualifica i nerazzurri alla finale di Coppa Italia: "Dobbiamo essere più fiduciosi e più concreti, anche se l'Inter è stata brava a chiudere. IL risultato è pesante, ma per quello che abbiamo fatto vedere non meritavamo di perdere così".

<strong>Dal campo cosa hai visto sul gol annullato a Bennacer?</strong> Dal campo i giocatori dell'Inter chiedevano fallo di mano, che non c'è stato. Handanovic non poteva mai prendere la palla. Per me era gol, ma è andata così".

<strong>C'è una favorita per lo scudetto?</strong> "Noi ci crediamo, posso solo dire questo".