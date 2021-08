Gol e assist: dal 2011 a oggi, Florenzi ha partecipato a ben 55 realizzazioni

Alessandro Florenzi, da quando ha fatto il suo esordio in Serie A, ha sempre avuto il vizio di partecipare con una certa incisività in zona offensiva. Nato come esterno alto nel settore giovanile della Roma, il laterale azzurro ha poi modificato la sua posizione in campo fino allo slot di terzino destro e ha preso parte a ben 55 gol. 25 li ha messi a segno lui e 30 sono gli assist vincenti che ha fornito ai compagni di squadra.