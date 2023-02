Gomis: "Sono tornato in Italia e mi trovo due club di primo livello con portieri neri come Maignan e Onana. I pregiudizi sono finiti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Intervistato da Laprovinciadicomo il neo portiere lariano Alfred Gomis ha parato del suo ritorno in Italia dopo l’esperienza al Rennes in Francia e il Mondiale disputato con il suo Senegal: “Sono stato cercato con forza e poi volevo tornare in Italia a chiudere il cerchio anche se avevo anche altre offerte. La differenza l’ha fatto l’insistenza con cui il Como mi ha cercato, è bello sentirsi apprezzati e così mi sono detto che non era importante fare un passo indietro era una bella occasione. Qui c’è un progetto ambizioso anche se la volontà adesso è quella di uscire da una situazione di classifica, ma ci sono i presupposti per farlo. - continua Gomis- Ero andato via dall’Italia perché non mi sentivo apprezzato sino in fondo, c’era sempre qualcosa da dire, allora ho cambiato per prendermi delle soddisfazioni e dare delle risposte. L’esperienza in Francia mi ha dato la possibilità di fare esperienze, come la Champions, che forse in Italia non avrei fatto visto che le squadre che vanno a giocarla sono Inter, Juve o Milan e non è detto che avrei avuto una possibilità con loro. Quando sono andato via a nessuno sarebbe venuto in mente di affidare il ruolo di portiere a un africano, sono tornato e mi trovo due club su tre di primo livello con portieri neri come Maignan e Onana. Vuol dire che i pregiudizi sono finiti”.