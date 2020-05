Gotze, addio Bundesliga e cambio di agente (lo stesso di Emre Can). Liga e Serie A le priorità

Sabato scorso, il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc ha ufficializzato l'addio di Mario Götze. In scadenza di contratto col BVB, il calciatore classe '92 non rinnoverà il suo contratto e in estate sarà libero di accasarsi altrove.

Cambio di procuratore - Götze già da diverse settimane ha cominciato a guardarsi intorno per trovare una nuova sistemazione e lo sta facendo, rivela la 'Bild', tramite un nuovo procuratore: si tratta di Reza Fazeli, lo stesso agente del centrocampista ex Juventus Emre Can.

Addio Bundesliga - Götze ha già scartato la possibilità di giocare in un altro club di Bundesliga. Liga e Serie A sono i campionati in cui gli piacerebbe proseguire la sua carriera, le sue priorità. Ma nessuna preclusione a priori nei confronti di Premier League e Ligue 1.