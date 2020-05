Gotze, l'addio al Borussia Dortmund è anche colpa di un video su TikTok

Sabato scorso, il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc ha ufficializzato l'addio di Mario Götze. In scadenza di contratto col BVB, il calciatore classe '92 non rinnoverà il suo contratto e in estate sarà libero di accasarsi altrove.

Secondo il quotidiano tedesco 'Bild', alla base di questa decisione anche un video pubblicato nelle scorse settimane su 'TikTok' dal calciatore tedesco insieme a sua moglie Ann-Kathrin. Nella clip che ha fatto il giro della rete il giocatore prima indossa una t-shirt di colore nero, poi lui e sua moglie si scambiano gli abiti e Gotze nella seconda parte indossa un vestito leopardato. Un video che non è piaciuto al Dortmund, la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché per i dirigenti del BVB Gotze, che su Instagram ha un seguito di 8,4 milioni di follower, è molto più interessato alla sua presenza sui social che al campo.

Capitolo mercato - Gotze ha nella Liga e nella Serie A le sua priorità per il proseguo della carriera. In Italia, il calciatore tedesco è già stato proposto a Milan, Roma e Lazio.