Gozzini a MTV: "La partita vera è quella di domani, Piatek può insidiare Ronaldo in classifica cannonieri"

Alessandra Gozzini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuta a Milan Tv per parlare dei temi della conferenza pre Chievo-Milan.

Su Chievo-Milan: "Quello che dice Gattuso è vero, per arrivare bene al derby bisogna vincere la partita di domani. La gara vera è quella di domani. Gattuso dice che non è semplice, possiamo permetterci di dire che sulla carta potrebbe esserlo. Il tranello potrebbe essere il fatto di dover vincere per forza".

Sul turnover: "Gattuso lo ha lasciato intendere, Biglia può sostituire Bakayoko, un po' affaticato nelle ultime settimane, può essere la gara perfetta per far rientrare l'argentino. Suso mi è parso di capire che è un intoccabile, dall'altra parte può esserci un cambio".

Su Piatek e la classifica cannonieri: "In questo momento Ronaldo è abbastanza attaccabile, fa bene Piatek a provare ad insidiarlo. Non sarà la priorità, ma può essere un'ambizione legittima per un cannoniere che è venuto in Italia e ha una media impressionante, segna con una continuità mostruosa".

Sul rischio di sottovalutare l'attacco del Chievo: "Il Milan visto nelle ultime settimane è preparato e con la testa sulle spalle per non cadere in errori del genere. Il Chievo è il peggior attacco della Serie A, non ci credo che il Milan possa correre questo pericolo".

Sugli attacci mediatici: "Gattuso deve sciogliere la tensione per continuare la scalata, non vedo la necessità per un gruppo di protagonisti di dover creare forzatamente un nemico".