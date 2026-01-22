Gozzini: "Il futuro partner vedrebbe nel Milan un’occasione interessante visti i tre bilanci consecutivi chiusi in attivo, ancora più che l’operazione stadio"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sui movimenti societari del Milan: "La storia societaria del Milan potrà arricchirsi di un nuovo capitolo, da aggiungere entro marzo. I tempi della finanza sono chiari: progetti e obiettivi sono pianificati trimestre dopo trimestre. Il progetto di RedBird è rifinanziare il debito che oggi ha con Elliott e l’obiettivo è chiuderlo entro il primo trimestre dell’anno, cioè entro marzo. Da New York, principale sede operativa di RedBird ed Elliott, gli interessi del Milan occuperebbero un’area più ampia: centro e Nordamerica. A subentrare a Elliott sarebbe infatti Manulife Comvest, società d’investimento con base a Toronto, Canada.

Il futuro partner vedrebbe nel Milan un’occasione interessante visti i tre bilanci consecutivi chiusi in attivo, ancora più che l’operazione stadio. Con Cardinale, il Milan è sempre andato in positivo: +6 milioni nel 2022-23, +4 nel 2023-24 e +3 nel 2024-25. Risultati da tenere in considerazione se in futuro ci sarà da costituire una eventuale nuova governance. Oggi le posizioni più in vista del consiglio d’amministrazione rossonero sono quelle del presidente Paolo Scaroni e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. Sotto questa gestione il club ha imparato a muoversi in regime di autosufficienza: il Milan ha visto crescere il proprio fatturato e registrato ottime performance nel reparto commerciale. Oggi anche i risultati sportivi alimentano la fiducia: dopo una stagione senza i guadagni garantiti dalla partecipazione alla Champions League, il gruppo di Allegri corre per centrare una nuova qualificazione nel torneo europeo più competitivo, e di conseguenza anche più ricco".