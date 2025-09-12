Gozzini: "Modric, meglio di tutti gli altri, sa che la strada per il successo è lunga e passa attraverso ogni allenamento e ogni singola sfida"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric: "Modric meglio di tutti gli altri sa che la strada per il successo è lunga e passa attraverso ogni allenamento e ogni singola sfida. E’ stata la sua leadership, oltre alla sua incredibile qualità, a spingere il club a offrirgli un contratto: l’esperienza mondiale di Luka contro la mancanza di personalità della squadra della scorsa stagione. Il gruppo che ha chiuso ottavo in campionato aveva valori scarsi alle voci indole e temperamento, Modric è stato un integratore clamoroso. La voglia è la stessa, tanto che in estate aveva avuto garanzie sulla competitività del gruppo. E come omaggio per i quarant’anni ha chiesto un altro trofeo. Sarebbe il suo trentacinquesimo titolo di squadra, dopo i sei conquistati con la Dinamo Zagabria e il pieno di ventotto fatto con il Real. Esclusi i riconoscimenti personali, tra cui il Pallone d’oro del 2018

Con Allegri, decideranno che la partita contro il Bologna è troppo importante per tenere la marcia, o la velocità di crociera come direbbe Max, e che Modric è determinante per dettare i tempi e il gioco. Potrebbe sostenerlo Rabiot, mentre Fofana e Lofuts-Cheek metteranno muscoli a disposizione in copertura. Dare continuità al successo di Lecce è la cosa che più conta. E se la serata sarà dolce come Modric si augura la settimana potrebbe concludersi con l’ultimo coro di auguri, quello di San Siro".