Grafiche e audio VAR allo stadio, De Siervo: "Vogliamo rendere le decisioni più trasparenti"

vedi letture

Doppia novità per il VAR in Italia. La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente che nella 30^ giornata del campionato in corso di svolgimento saranno trasmesse le grafiche relative alle decisioni arbitrali, mentre nella finale di Coppa Italia - in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma - sarà diffuso live allo stadio l’audio dei colloqui tra arbitro e VAR.

Nello stesso comunicato stampa, l’amministratore delegato di Lega, Luigi De Siervo, ha commentato la novità: “La Lega Serie A vuole continuare ad investire in innovazione, introducendo tutte le nuove tecnologie che possano favorire lo spettacolo del nostro Campionato e supportare la terna arbitrale. Siamo stati, infatti, i primi al mondo ad introdurre il VAR, il SAOT e la GLT, abbiamo implementato il VAR Message per accelerare i processi decisionali e ora siamo pronti ad integrare il VARDict e a sperimentare la distribuzione del segnale audio dell’arbitro dentro gli stadi e in tv.

Le comunicazioni circa le modalità con cui i Direttori di Gara assumeranno le decisioni dopo l`OFR hanno l’obiettivo di rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili per i calciatori, i dirigenti delle squadre e tutti gli stakeholders coinvolti, compreso il pubblico sugli spalti e i telespettatori”.