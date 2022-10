Gran Galà del Calcio AIC, miglior gol femminile: in gara anche Linda Tucceri Cimini

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre al miglior gol maschile, sono in corso le votazioni anche per il miglior gol femminile dell'anno. In gara c'è anche Linda Tucceri Cimini, terzino sinistro del Milan Femminile, per la splendida rete siglata su calcio di punizione in un derby contro l'Inter.

Per votare (le votazioni chiuderanno alle ore 23.59 di mercoledì 12 ottobre 2022), clicca QUI!!!