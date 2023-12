Gran Galà del Calcio, Leao dal palco: "Il Milan è casa mia!"

Ieri sera è andata in scena il Gran Galà del Calcio e nella Top 11 per la stagione 2022-2023 è presente anche Rafael Leao che è stato premiato insieme ad Osimhen e Kvaratskhelia come migliori attaccanti. Il giocatore del Milan è salito sul palco e ha parlato del suo forte legame con il club rossonero: "Non mi sento un giocatore fatto, devo continuare a crescere. Grazie al Milan per avermi portato a questo livello. Il Milan è casa mia".

Nella scorsa Serie A, Leao è stato il miglior marcatore della squadra rossonera di Stefano Pioli con 15 reti. Peccato per l'infortunio che lo ha pesantemente condizionato nel doppio euroderby di Champions League (ha saltato l'andata e poi ha giocato il ritorno senza essere al 100%). Il portoghese ha chiuso l'annata con 16 gol segnati (uno in Europa).