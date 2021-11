Grana Mondiali anche per la Rai se l'Italia non si qualifica: in bilico 170 milioni

La mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in Qatar potrebbe trasformarsi in un grande problema la Rai. Come infatti sottolinea il Corriere dello Sport, l’emittente rischia di perdere il 25% degli introiti pubblicitari nel caso in cui gli azzurri non dovessero centrare l'accesso alla competizione.

Possibile flop. La Rai - si legge - ha versato tra i 170 e i 190 milioni di euro per trasmettere in esclusiva tutte e 64 le partite del Mondiale: senza l’Italia, l’investimento rischia di trasformarsi in un enorme buco. La Nazionale è in grado di spostare enormemente l’audience sui canali dell’emittente, e l’eventuale flop degli uomini di Mancini rischia costare milioni e milioni di euro a viale Mazzini.

Si aprono quindi diversi scenari. Una qualificazione degli azzurri risolverebbe il problema, ma la strada non è scontata. Di conseguenza - conclude il Corriere dello Sport - si fanno più concrete le ipotesi di cessione della metà dei diritti una pay-tv, come Sky o ad Amazon, in modo tale da compensare in parte i mancati introiti pubblicitari. Nessuna possibilità di apertura invece per Mediaset.