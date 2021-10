Gravina celebra il successo dell'Europeo: "Ci siamo sentiti italiani veri"

Nella giornata di oggi il presidente federale Gabriele Gravina e Leonardo Spinazzola saranno ospiti a Palazzo Madama alle ore 12 per celebrare il successo dell'Europeo di calcio. Ospiti dell'evento "Omaggio allo sport tricolore", Gravina ha parlato così dell'avventura europea della scorsa estate: "Io credo che nella vita di tutti noi ci sono dei momenti dove si combinano una serie di frammenti, gioie, desideri. Ci siamo sentiti italiani veri, mettendo insieme questi frammenti abbiamo dato il volto a un bellissimo progetto che rimarrà nella coscienza non solo dei calciatori, ma di tutti gli italiani. È il più bel regalo che lo sport potesse dare al Paese per ripartire dopo 18 mesi di pandemia e di grandi sacrifici".