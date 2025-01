Gravina: "Contaminazione calcio-basket è utile, Figc disponibile"

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Da parte nostra c'è massima disponibilità". Così Gabriele Gravina, n.1 della Federcalcio, intervenendo nel consiglio federale del basket in corso al Salone d'Onore del Coni, risponde all'invito del collega della Fip, Gianni Petrucci, nello spiegare come funzioni il settore tecnico Figc. "Per noi è un'opportunità affinché calcio e basket si aprano a una contaminazione - ha aggiunto Gravina -. Il settore tecnico è della Figc ed è posizionato all'interno di Coverciano, entrambi sono due eccellenze. E' noto per la formazione altamente specializzata di allenatori, osservatori, match analyst e altre figure, al punto di essere diventata la casa della formazione del calcio".

Gravina, poi, ha spiegato anche l'evoluzione che c'è stata negli ultimi anni perché "c'è una forte domanda di formazione dei dirigenti. In Cina e Arabia Saudita ci hanno chiesto convenzioni non solo per la parte tecnica, ma anche e sopratutto per quella manageriale". Il presidente della Federcalcio ha così concluso: "Avere una classe dirigente formata e che sappia gestire le dinamiche sportive con tutte le sue perturbazioni è fondamentale, per questo siamo a disposizione per il bene comune dello sport italiano. Pensate che noi solo nel 2024 abbiamo fatto 159 corsi per formare dirigenti ed è uno dei migliori investimenti che si possano fare". (ANSA).