Gravina: “Ecco come riparte l’Italia. Mancini? Resta comunque al timone"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista al QS-La Nazione a partire da come si carica l’ambiente in vista della semifinale playoff che attende l’Italia: “Ripensando a tutto quanto che abbiamo fatto dopo la disfatta con la Svezia. Dal 2018 si è lavorato per il rinascimento del mondo azzurro, recuperandone i valori e pensando come la squadra, lo staff, i dirigenti dovessero essere tutt’uno con la gente. Così si è creata una magica atmosfera che ci ha portato al titolo Europeo col pieno di entusiasmo, fiducia, allegria. Ecco, carichiamoci recuperando la forza di quei sentimenti. Mancini? Resta comunque, il rinnovo prima degli spareggi la dice lunga: il ct ha vinto più dell’Europeo. Noi di vittorie ne abbiamo accarezzate parecchie, dalla valorizzazione del brand e dei nostri giovani all’entusiasmante rapporto ricreato con gli italiani. Questi sono trofei altrettanto preziosi”.