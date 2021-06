Gravina: "Ora anche i club puntino sui giovani, sono l'asset più importante"

l presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' all'indomani del successo contro il Galles, il terzo consecutivo in questo Europeo. Queste le sue parole sui giovani italiani: "Penso che l'Italia abbia dei talenti importanti e questi devono essere valorizzati al meglio per farli diventare dei campioni. Bisogna avere fiducia in loro e i club devono trarre da questa nostra esperienza un esempio: l'investimento sul settore giovanile è una delle modalità più importanti per ritrovarsi in casa un asset che è anche una soluzione anche ai problemi di natura economica"