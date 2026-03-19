Gravina: "Per Tonali allarme moderato, ma c'è ottimismo"
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Tonali l'ho sentito in collegamento con il mister e il nostro medico, era più sereno rispetto a quando è uscito, un allarme c'è ma è di livello moderato". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, in relazione all'infortunio subito ieri in Champions League dal centrocampista dell'Italia in vista del playoff di giovedì prossimo. "Gli esami di oggi hanno dato rassicurazioni, c'è da recuperarlo e lo faremo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Oggi vedremo l'evoluzione della giornata, ma ci sono condizioni di ottimismo", ha aggiunto. (ANSA).
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