Gravina su Euro2032: "Sono cinque anni che parlo di un grande evento perché secondo me è l'unico modo per stanare un po' tutti"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato ospite di Sky Sport per presentare la 13ª edizione del ReportCalcio, il rapporto annuale sul calcio italiano e internazionale sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL e PwC Italia e parlare sulla candidatura condivisa la Turchia per Euro 2032: "Sono cinque anni che parlo di un grande evento perché secondo me è l'unico modo per stanare un po' tutti. Si parla di blocco della burocrazia, togliamola. Si parla di soggetti che vogliono realizzare strutture, mettiamoli nelle condizioni di farlo. Siamo pronti a supportare questo progetto.

Noi abbiamo realizzato 4 o 5 stadi negli ultimi 10 anni, la Turchia ben 41. Le tempistiche legate alle nostre nome burocratiche non erano in linea con quelle richieste dalla UEFA e mi hanno spinto a fare un accordo con la Turchia. È un accordo importante sotto il punto di vista culturale, con due culture che si uniscono, e anche con una grande potenzia per lo sviluppo dell'area del Mediterraneo".