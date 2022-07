Gravina su risorse diritti tv della A ad altre federazioni sportive: "Norma fuori da ogni logica"

MilanNews.it

Come si legge sul sito ufficiale della FIGC, a margine del Consiglio Federale odierno, il presidente Gabriele Gravina si è espresso anche sul tema attenzionato dalla Lega B in merito all’estensione ad altre Federazioni della mutualità generata dai diritti televisivi della Lega di Serie A.

Contrarietà, quella di Gravina, già evidenziata nel dicembre 2020 innanzi alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera dei Deputati, e ribadita oggi: "Quanto denunciato ieri dal presidente Balata, è una storia che conosciamo dal 2020. Si tratta di un provvedimento che riguarda un ente privato che viene ‘saccheggiato’ per finanziare altri organismi. Ho perplessità su un'operazione di questo tipo e mi auguro che nel prossimo decreto, in vigore dal 1° gennaio 2023, le Commissioni possano prendere in considerazione che questa norma è fuori da ogni logica. La mutualità nel mondo dello sport c'è sempre stata e il calcio ha sempre dimostrato sensibilità nei confronti del mondo sportivo”.