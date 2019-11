Ciccio Graziani, intervernuto a Radio Sportiva, ha detto la sua sulla situazione in casa rossonera: "Al Milan non è un problema di uomini ma di squadra, Rebic per esempio ha fatto la finale dei mondiali e ora delude. Al Milan hanno bisogno di un tecnico che sappia tirare fuori il meglio da ogni giocatore e finora Giampaolo e Pioli non lo hanno fatto".