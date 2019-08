Ciccio Graziani, intervenuto su Radio Sportiva, ha detto la sua sul trasferimento di Ribery alla Fiorentina, con una menzione speciale per Boateng, ex fantasista rossonero: “Un effetto bellissimo vedere Ribery in A. Porta qualità nel lavoro, un esempio per i giovani e farà crescere anche Chiesa. Lui e Boateng saranno gli esempi da seguire oltre ad avere tanta qualità".