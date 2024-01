Graziani insoddisfatto: "Al Milan dormono. Come fai a non aver preso ancora un difensore?"

Intervenuto nel corso dell'edizione domenicale di Sportmediaset XXL, l'ex allenatore e giocatore Ciccio Graziani ha puntato il dito contro la dirigenza del Milan per come si è mossa fino a questo momento sul calciomercato, ritenendo inconcepibile il fatto che nonostante una chiara emergenza in difesa a Stefano Pioli sia stato messo a disposizione solo un nuovo innesto, Matteo Gabbia. Queste le sue dichiarazioni.

"Poi un'altra cosa: il Milan in questo mese non ha preso uno in fase difensiva, nonostante le criticità che sta avendo. Anche qui dormono. La gente perde tempo, magari ad un giorno dalla fine del mercato prendono un difensore, ma prendilo prima. È ritornato Gabbia, con tutto il rispetto, che gli sta dando una buona mano, ma non penso sia quello che Pioli si aspettava. È tre mesi che il Milan ha l'emergenza in difesa, e se non si sono organizzati è un problema eh".