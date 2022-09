Graziani: "Leao vale 150 milioni. Maignan? È uno dei portieri più forti al mondo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Graziani, ex calciatore, è intervenuto durante SportMediaset XXL soffermandosi sul derby vinto dal Milan contro l'Inter ieri pomeriggio: "Non ci sono dubbi: questo Rafael Leao vale 150 milioni. Maignan è un gatto come Dida. Da quando è arrivato è uno dei portieri più forti al mondo. Dopo il pareggio il Milan è venuto fuori e ha giocato per vincere".