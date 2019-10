Graziani: "Pioli buon allenatore ma forse non è all'altezza"

Ciccio Graziani, intervenuto su Radio Sportiva, ha commentato così l'esonero di Giampaolo e l'affidamento della panchina rossonera a Pioli: "Pioli? L'allontanamento di Giampaolo non lo comprendo, se mai doveva essere cacciato dopo Milan-Fiorentina. Oggi è a 4 punti dal quarto posto, in prospettiva un'altra chance l'avrei data al tecnico. Pioli è un buon allenatore ma forse non è all'altezza".