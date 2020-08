Gremio, Everton verso il Benfica: trattativa vicina alla chiusura

Il Benfica ha pressoché chiuso l'acquisto di Everton Soares, ala di proprietà del Gremio e premiato come miglior giocatore dell'ultima Copa America. Confermata l'anticipazione degli scorsi giorni, dopo che il Napoli aveva provato a portarlo in Italia ma senza affondare più di tanto il colpo, mentre nella scorsa annata c'era il Milan. Cifre inferiori invece a quanto precedentemente chiesto agli altri club, dopo la pandemia di Coronavirus: Everton Soares si trasferirà per 22 milioni di euro più il 15% del prossimo trasferimento, anche perché il cartellino non è di proprietà esclusiva del club brasiliano.