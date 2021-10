Grosso risarcimento per gli inventori dello spray utilizzato dagli arbitri: la FIFA pagherà 120 milioni

I due inventori dello spray utilizzato dagli arbitri per tracciare le linee hanno vinto la causa contro la FIFA. Ritenuto colpevole del reato di violazione di brevetto, il massimo organismo calcistico internazionale dovrà risarcire i due uomini per circa 120 milioni di euro. La battaglia è stata lunga per l'argentino Pablo Silva e il brasiliano Haine Allemagne, che riceveranno una somma tre volte maggiore rispetto a quella pattuita nel 2014.

Cosa è successo? Le parti avevano siglato un accordo per l'utilizzo dello spray durante il Mondiale 2014 in Brasile. Un affare da 40 milioni di euro, riporta TycSports. L'addio di Sepp Blatter, sostituito da Gianni Infantino, ha però complicato i rapporti, perché i due uomini sudamericani non hanno ricevuto il pagamento e la FIFA ha continuato a usare lo spray senza il loro permesso. Motivo per cui, dopo sette anni di battaglia legale, la Corte di Giustizia di Rio de Janeiro ha condannato la FIFA a pagare un corposo risarcimento.