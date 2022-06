Guagni non convocata agli Europei femminili e si sfoga sui social: "Va accettato anche se non condivio"

MilanNews.it

Alia Guagni, sul proprio profilo Instagram, si è sfogata dopo la mancata convocazione ai prossimi europei femminili: "È difficile ma va accettato anche se non condivido. Non mi piace piangermi addosso e non lo farò di certo adesso. Mi rimboccherò le maniche e farò ancora meglio per me stessa e per le persone che credono in me"