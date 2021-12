Guardian - Chelsea, valutata anche l'opzione Theo per la fascia sinistra ma il francese è considerato troppo costoso

Tra i giocatori più intriganti nella rosa del Milan non si può non citare Theo Hernandez, laterale francese che nelle ultime stagioni si è rivelato uno dei terzini sinistri più forte in Europa. In questo senso i club interessati al giocatore sono tanti ma il Milan è deciso a blindare il francese. In questo senso secondo quanto riportato dal Guardian, il Chelsea aveva valutato il classe 97' come un possibile candidato per sostituire l'infortunato Chilwell ma l'alta valutazione del calciatore ha fatto desistere il club di Abramovich.