Guardiola: "Abbiamo bevuto tutto l'alcol di Manchester 40 ore prima del Brighton"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Manchester City ha festeggiato sabato scorso il titolo di campione d'Inghilterra, senza nemmeno scendere in campo. Pep Guardiola ha raccontato i momenti che sono seguiti al triplice fischio della sfida tra Nottingham Forest e Arsenal: "Alle 22:30 ero a letto con mia moglie, ero esausto. Ho guardato la tv e ho dormito come un bambino. Ma so che i giocatori hanno fatto quello che dovevano: quando vinci la Premier League, devi festeggiare. Lo hanno fatto con le loro famiglie, si sono divertiti molto.

Ero un po' preoccupato per la sfida col Brighton: 40 ore prima abbiamo bevuto tutto l'alcol che c'era a Manchester", ha detto ridendo. "Ma la squadra è stata brava e sono molto felice. Perché non voglio che si allenti la tensione in vista della FA Cup e della finale di Champions League. Abbiamo dimostrato perché siamo la migliore squadra in Inghilterra".