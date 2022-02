Guerra in Ucraina, Fonseca bloccato a Kiev: "La pace tornerà"

MilanNews.it

L'ex tecnico della Roma, Paulo Fonseca, si trova in questo momento a Kiev bloccato insieme alla sua famiglia. Il portoghese ha voluto tranquillizzare tutti con un messaggio registrato dal balcone dell'albergo: "Ciao a tutti, sono a Kiev. Io e la mia famiglia siamo in un momento molto complicato, in mezzo a una guerra inaccettabile. Crediamo che la pace tornerà e cerchiamo di essere forti. Ho ricevuto messaggi da Portogallo, Italia e tutto il mondo e volevo

dire grazie per l'affetto dimostrato. Spero di potervi vedere presto".