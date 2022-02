Guerra in Ucraina, no a gare in Russia: il comunicato di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca

MilanNews.it

Nuovo comunicato, stavolta congiunto, da parte delle Federazioni di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca. Tutte e tre esprimono la forte convinzione di non voler giocare i play-off verso il Mondiale di Qatar 2022 in territorio russo. Un appello per non volare e giocare in Russia: la richiesta a UEFA e FIFA è di reagire e presentare subito alternative.