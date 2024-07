Guirassy al Borussia Dortmund, pagata la clausola: oggi le visite mediche

Fine della corsa per Serhou Guirassy: come riporta la Bild, l'attaccante è da considerarsi un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. La clausola da 18 milioni per assicurarsi le sue prestazioni è stata pagata ed il giocatore si è già recato in città, da ieri sera, per eseguire le ultime formalità.

Oggi dovrebbero svolgersi le visite mediche per poi firmare il contratto ed unirsi al gruppo. L'ormai ex attaccante dello Stoccarda chiude così una telenovela di mercato dove il suo nome è stato accostato a lungo a numerosi club in giro per l'Europa. In Italia il Milan, ancora alla ricerca di un attaccante (anche se Fonseca ha assicurato di avere le idee ben chiare su chi vorrebbe che arrivasse) è stato il club cui il suo nome è stato avvicinato per più tempo, anche se pure in Premier League le estimatrici (Arsenal su tutte).

Dal canto suo lo Stoccarda non rimane a guardare e sembra aver già individuato in Ermedin Demirovic il sostituto di Guirassy, come ha ammesso il ds Fabian Wohlgemuth: "Ha giocato una buona stagione e sa come funziona il campionato", ha detto Wohlgemuth sul 26enne che la scorsa stagione ha segnato 15 gol in Bundesliga. "Stiamo verificando se per noi può essere interessante, bisogna vedere anche la situazione economica".