Guirassy punta al titolo di capocannoniere del Mondiale per Club: nella scorsa estate era stato cercato anche dal Milan

Serhou Guirassy ha vissuto una stagione da incorniciare nel Borussia Dortmund: sono ben 34 gol segnati dal guineano, che si è affermato come un vero e proprio punto di riferimento della formazione giallonera, tanto da aggiudicarsi il titolo di miglior marcatore dell’ultima Champions League con 13 reti, condiviso con Raphinha del Barcellona. Nella scorsa estate era stato cercato soprattutto dal Milan, con i dirigenti dello Stoccarda che incontrarono la dirigenza rossonera a Milano proprio in questo periodo.

Da quando nel 2022 è sbarcato in Bundesliga, Guirassy ha mostrato una crescita impressionante, dimostrando di essere un attaccante affidabile e letale. Il suo trasferimento al Dortmund dallo Stoccarda per 18 milioni di euro si è rivelato un vero affare, considerando che su di lui erano piombati diversi club importanti del Vecchio Continente.

Nonostante sia spesso meno sotto i riflettori rispetto agli altri grandi bomber, Guirassy vuole affrontare con ambizione anche il Mondiale per Club 2025, sperando quindi di replicare i suoi numeri. Un'impresa tutt'altro che complicata, visto che i tedeschi sono inseriti in un gruppo con avversari teoricamente abbordabili come Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns (nel Gruppo F c'è anche il Fluminense). L’attaccante ha mantenuto uno stato di forma eccezionale e sogna di trascinare il Borussia Dortmund verso traguardi importanti, confermandosi uno dei bomber più letali in circolazione e puntando al titolo di miglior marcatore del torneo. Una doppietta che lo proietterebbe dritto nella leggenda.