Gulden (CEO di Puma) sul rinnovo con il Milan: "Vogliamo continuare a essere due dei brand più sostenibili del calcio"

"Questo è un fantastico passo avanti per la nostra partnership con AC Milan, due brand che si concentrano sulla diversità, l'inclusività, l'innovazione, le performance e la football culture", ha dichiarato Bjørn Gulden, Chief Executive Officer di PUMA, per commentare il rinnovo con il Milan. "Il nostro obiettivo è di guidare l’innovazione nella performance e nell’abbigliamento lifestyle dentro e fuori dal campo. Vogliamo continuare a essere due dei brand più sostenibili del calcio e supportare il calcio femminile. Questa partnership vedrà inoltre PUMA investire nel Vismara Performance Center. Sarà un luogo speciale per far crescere le future stelle dell'AC Milan e per avvicinare i nostri due brand".