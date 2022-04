Gulf Business - Alardhi di Investcorp 50° arabo più potente del 2022. L'ad di Mubadala è 5°

Gulf Business, autorevole testata finanziaria e commerciale dei Paesi del Golfo, ha stilato la lista con i 100 arabi più potenti del 2022. Al primo posto c'è PIF, noto ai più per essere il proprietario del Newcastle.

Mohammed bin Mahfoodh Alardhi, presidente esecutivo di Investcorp in trattativa per l'acquisizione del Milan, si piazza in 50esima posizione; quinto posto per Al Mubarak, amministratore delegato di Mubadala, altro fondo che sostiene Investcorp, 18esimo per Al-Khalifa

In classifica c'è anche Mohamed Salah (30esima posizione), l'attore Remi Malek (98esimo) e il musicista dj Khaled (77esimo).