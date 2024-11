Gullit e Van Basten bloccati dal Pisa nel 1986: il retroscena del figlio di Anconetani

Sulle pagine de Il Secolo XIX troviamo una lunga intervista ad Adolfo Anconetani, figlio dello storico presidente del Pisa Romeo. Anconetani, oltre a raccontare le gesta del padre e di quel Pisa, racconta un particolare aneddoto di mercato che ha fatto poi la fortuna di un'altra squadra.

"A Genova mi lega un rimpianto. Nel 1986 a Marassi si doveva giocare un’Italia-Olanda con formazioni sperimentali e i nostri Baldieri e Kieft. Nevicò e non si giocò ma bloccammo Gullit e Van Basten però finimmo in B e non potemmo prenderli. Papà aveva un bel rapporto con Berlusconi, gli disse se voleva i contratti e così fu".

È vero che suo padre voleva fondere Pisa e Livorno?

"Sì, il Pisorno. Era per aiutare due città importanti in un calcio in cui ci volevano sempre più soldi. Ma i tifosi non volevano e si fermò".

Ora il calcio è meno bello?

"Vivevamo di calcio, mio padre era presidente a tempo pieno. Oggi solo Corsi dell’Empoli è così. I club hanno più soldi, ma manca il rapporto umano".

Pisa e Samp andranno A?

"Inzaghi fa rendere la squadra al 120%, spero di sì, per lui e per i tifosi. E lo auguro anche alla Samp. In B i valori vengono fuori al ritorno".