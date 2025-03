Gullit elogia Reijnders: "È diventato un top mondiale. Sono molto orgoglioso dei progressi che ha fatto"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex Ruud Gullit ha presentato la sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Milan, partita che l'olandese in carriera ha avuto la possibilità di giocare, e vincere.

Cosa pensa della crescita di Reijnders?

"Le sue ultime stagioni sono state incredibili ed è un giocatore che ci sta esaltando. Lo conosco dai tempi delle giovanili all’Az Alkmaar e sono molto orgoglioso dei progressi che ha fatto. È diventato un top a livello mondiale segnando tanti gol e giocando alla grande con continuità".

Reijnders domani sarà protagonista in Napoli-Milan, la partita che nel 1988 ha regalato a lei il primo scudetto. Cosa ricorda di quel match?

"È stata una grande avventura (ride, ndr) perché non ero mai stato a Napoli nella mia vita. Il sabato, prima della partenza, ero perplesso perché noi giocatori e lo staff tecnico eravamo su un aereo, mentre su un altro più piccolo c’erano diversi addetti alla sicurezza e... il cibo. Arrivati al Jolly Hotel di Napoli, occupammo tutto l’ultimo piano, blindato dalle nostre guardie del corpo e solo loro potevano avvicinarsi al cibo che veniva cucinato dai cuochi che erano partiti con noi. C’era la paura che qualcuno potesse mangiare qualcosa di non buono e poi non potesse giocare (ride, ndr)".