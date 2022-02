Gullit: "Mancini ha migliorato l'immagine del calcio italiano. L'Italia deve andare ai Mondiali"

Ruud Gullit, nell'intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato anche della Nazionale di Roberto Mancini. Gullit ha detto: “Deve riuscire a portare l'Italia in Qatar, non può essere assente ai Mondiali. All'ultimo Europeo l'Italia ha mostrato di non essere solo difesa. Mancini ha migliorato l'immagine del vostro calcio. Si parlava tanto di Premier e avete battuto proprio gli inglesi in casa in finale, è stato fantastico. Il vostro movimento sta tornando in alto”.