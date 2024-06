Gundogan: "Più bianchi in nazionale? No, questo gruppo rappresenta bene la Germania"

vedi letture

Oltre all'Italia, che catalizzerà l'attenzione degli appassionati di pallone del Belpaese a partire dalle 18:00, ora del calcio d'inizio contro la Svizzera, stasera toccherà anche alla Germania, che alle 21:00 affronterà la Danimarca.

Il capitano dei tedeschi Gundogan è stato intervistato da The Athletic, ed ha esaltato alcune caratteristiche morali della squadra di Nagelsmann: "La resilienza che abbiamo dimostrato nell'ultima partita contro la Svizzera (la Germania è tornata a pareggiare 1-1 nei minuti di recupero) fa parte del nostro processo di crescita: non arrenderci, nonostante le difficoltà. In un torneo come questo è necessario progredire".

Gundogan sottolinea poi come questa squadra sia in fase di costruzione: "Più giochiamo, più facciamo meglio. Dopotutto questa squadra è stata messa insieme negli ultimi mesi. Non è che giochiamo da anni con questa squadra. Abbiamo fatto grandi passi in così poco tempo. Lo staff tecnico ha affrontato molto bene la situazione quando ha iniziato questo viaggio l’anno scorso. Hanno preso decisioni intelligenti che hanno dato i loro frutti".

Un commento poi sullo sconcertante sondaggio fatto dell'emittente statale tedesca ARD, che chiedeva se la nazionale dovesse avere più giocatori bianchi, con il 21% delle 1.304 persone intervistate che ha risposto di sì. Kimmich ha definito il sondaggio "assolutamente razzista". Gundogan fa un respiro profondo prima di dare la sua risposta, con un sorriso ironico sul volto: "I risultati di quel sondaggio non mi hanno sorpreso così tanto. Non è una cosa che riguarda solo la Germania. Abbiamo questo tipo di tendenza in tutto il mondo proprio adesso. A dire il vero non mi ha creato alcuna pressione aggiuntiva. Ma il momento giusto prima dell’inizio del torneo mi ha dato la sensazione che qualcuno, da qualche parte, stesse cercando di creare nuovamente alcune divisioni. Questa squadra per Euro 2024 rappresenta molto bene la Germania, secondo me. Ci sono giocatori con l'immigrazione nel loro background".