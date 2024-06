H. Mansour (CFI): "Collaborare col Milan opportunità entusiasmante. Non vediamo l'ora di assistere all’impatto che avrà a lungo termine"

vedi letture

AC Milan è lieta di annunciare l’apertura di una nuova AC Milan International Academy a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con Ball Beast Academy LCC, startup locale che supporta lo sviluppo di progetti che promuovono l’attività sportiva e l’empowerment per giovani calciatori e calciatrici.

L’evento di presentazione del nuovo centro d’eccellenza, dedicato al benessere dei giovani e allo sviluppo del talento delle future generazioni, è stato ospitato dal Dubai Sports Council, responsabile dello sviluppo del settore sportivo nell’Emirato, attraverso programmi e attività progettati per creare consapevolezza, coltivare talenti e stimolare la creatività. Ad annunciare e approfondire i dettagli del nuovo progetto di lungo termine nella regione è stata una delegazione di AC Milan, guidata dal CEO Giorgio Furlani, insieme al Chief Commercial Officer Maikel Oettle, alla Regional Director Greta Nardeschi e alla Milan Legend Serginho, accompagnati da Hassan Alameddine, General Manager di Ball Beast Academy.

Hisham Mansour, co-fondatore e amministratore delegato di CFI, ha commentato: "Collaborare con AC Milan per il lancio della loro AC Milan Club Academy con sede a Dubai è un'opportunità entusiasmante che estende il nostro ruolo a livello globale come Official Online Trading Partner. Avendo la nostra sede centrale a Dubai, questa iniziativa ha un significato speciale per noi di CFI. Non vediamo l'ora di offrire un contributo per la comunità attraverso questo progetto e siamo fiduciosi che porterà alla nascita di talenti locali. Non vediamo l'ora di assistere all’impatto che avrà a lungo termine".