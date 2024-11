Ha gli occhi del Milan puntati e lui fa bella figura: Frendrup in gol con la maglia del Genoa

vedi letture

Per rinforzare la propria mediana nel prossimo calciomercato invernale il Milan avrebbe messo gli occhi su Morten Frendrup del Genoa. Il club rossonero, però, non sarebbe l'unico interessato al danese, che in questi anni si starebbe mettendo in mostra non solo per costanza nelle prestazioni, ma anche perché oramai ha confermato essere un'inamovibile del Grifone, qualunque sia l'allenatore.

Le avance di club importanti come il Milan, per l'appunto, lusingherebbero Frendrup, che sul campo sta dimostrando di meritare certi accostamenti. Nella partita di oggi contro il Cagliari, ad esempio, il centrocampista danese ha messo a segno il primo gol della sua stagione in Serie A, il secondo da quando veste la maglia del Genoa.