Haaland: "Ibrahimovic è uno dei miei idoli. Hauge ha una grande carriera davanti"

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund vincitore del Golden Boy 2020, ha parlato a Sky Sport: "Gli ultimi 18 mesi sono stati incredibili per me me li sono goduti tanto in due club fantastici prima al Salisbugo e poi al Borussia. Sono migliorato parecchio segnando tanti gol. Ovviamente il Pallone d'Oro è un sogno per tutti ma adesso per me è il momento del Golden Boy, sono orgoglioso di averlo vinto e mi dà nuove motivazioni. Nella mia vita ho avuto tanti idoli, cerco di imparare il più possibile dagli altri attaccanti. Ibrahimovic è uno dei migliori di sempre e cerco di imparare il più possibile da lui, è uno dei miei idoli. Hauge sta facendo bene e siamo molto amici, è un grande talento. Gioca in un bel club e in un ottimo campionato. Deve continuare a lavorare duranmente e giocare così. Ha una grande carriera davanti. Il mio sogno è vincere la Champions League".