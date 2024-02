Hai paura di rivedere il Milan come contro il PSG? L'allenatore del Rennes: "Paura no, ma lì sono stati fortissimi"

Julien Stephan, portiere e capitano del Rennes, è presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Rennes, in programma domani a San Siro e valida per l'andata dei playoff di Europa League.

Hai paura di rivedere un Milan come contro il PSG?

"Paura no, ma non abbiamo alcun dubbio che il Milan di domani possa rendere a quel livello; ho visto tante partite del Milan. Quella contro il PSG è stata la miglior partita della stagione per loro, sono stati fortissimi, con corsa e numeri altissimi, grande intensità fisica, incursioni molto forti. Loro sono da Champions, hanno tanti giocatori fortissimi. Abbiamo grande rispetto della loro storia".