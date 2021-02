Hakan Calhanoglu torna in gruppo: il Milan ritrova il suo interruttore

Hakan Calhanoglu, dopo aver definitivamente sconfitto il Covid nella sua personalissima battaglia durata ben quindici giorni, è ufficialmente tornato in gruppo nel corso dell'allenamento odierno. Il tampone negativo riscontrato a poche ore dal match col Bologna di sabato pomeriggio, infatti, non gli avevano consentito di partecipare alla vittoriosa trasferta della capolista in terra emiliana.

Le precarie condizioni di Brahim Diaz, ancora alle prese con noie muscolari, hanno portato Pioli a dover fare di necessità virtù per l'ennesima volta in questa stagione, scegliendo Meitè e Leao come trequartisti centrali a supporto di Ibrahimovic. Con il turco invece il diavolo ritrova, a partire da oggi e in vista dei numerosissimi impegni che dovrà affrontare da qui a fine stagione, il proprio interruttore in grado di illuminare le trame di gioco dei rossoneri.