Hake (ex allenatore Ziyech): "Nel 4-2-3-1 di Pioli può giocare a destra, ma può fare anche il trequartista"

Intervistato da gazzetta.it, René Hake, ex allenatore di Hakim Ziyech al Twente, ha spiegato in che ruolo potrebbe giocare nel 4-2-3-1 del Milan di Pioli: "Con me giocava a destra e sfornava decine di assist. Ne ricordo uno a tagliare il campo quasi da fermo, di trenta metri. Ziyech è speciale: ha dribbling e creatività. A volte vinceva le partite da solo. Nel 4-2-3-1 del Milan? Sul centro destra, ma può fare anche il trequartista. Con Van Basten giocava lì, poi tra Twente, Ajax e Chelsea si è stabilizzato sulla fascia ed è stata la sua fortuna. Uno così può giocare ovunque però, non importa dove o come”.