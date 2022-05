MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha parlato in lungo e in largo del suo passato, dicendo: “Allegri mi voleva al Milan e Mazzarri all’Inter, non posso smentire ciò. Ma io non ho mai pensato di lasciare Napoli, non sarei mai andato a giocare in un’altra squadra italiana”.