Handanovic, ancora problemi fisici: Padelli possibile titolare

Intervenuto da Appiano Gentile Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle ultime notizie relative all'Inter in vista del derby di Milano. Questo il suo intervento: "Continuano i problemi fisici di Handovic che quest'oggi, nell'allenamento di rifinitura, non ha lavorato con la squadra. Padelli dovrebbe essere titolare nella gara con il Milan con Conte che deciderà, solo domani mattina, se portare il portiere slovenp in panchina."